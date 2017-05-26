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  3. 26 Mayıs 2017 21:15

Kartalda hastane kantinindeki silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Kartal'da hastane kantinindeki çalışanı silahla yaralayan zanlı polis tarafından yakalanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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