  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Ağustos 2019 15:50

Kartal’da otluk alanda çıkan yangın otoparka sıçramadan söndürüldü

Kartal’da otluk alanda yangın çıktı. Yangın, otluk alanın yanındaki Yediemin otoparkına sıçramadan söndürüldü. Kartal’da saat 14.00 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılırken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangını Yediemin otoparkına sıçramadan kontrol altına aldı. İtfaiyenin yanı sıra otopark görevlileri de yangın söndürme tüpleriyle...

Video Galeri
Aracını tamir etmeye çalışan sürücü, başka bir aracın çarpmasıyla öldü
Aracını tamir etmeye çalışan sürücü, başka bir aracın çarpmasıyla öldü
Video Galeri
Vatandaşlar bayramın 2’nci gününde Silivri sahiline akın etti
Vatandaşlar bayramın 2’nci gününde Silivri sahiline akın etti
Video Galeri
Göçmenleri ‘Ankara’ diye Van’a bıraktılar
Göçmenleri ‘Ankara’ diye Van’a bıraktılar
Video Galeri
Bu bahçeyi görmek için dünyanın her yerinden geliyorlar
Bu bahçeyi görmek için dünyanın her yerinden geliyorlar
Video Galeri
Alaçam Dağları’nda orman yangını
Alaçam Dağları’nda orman yangını
Video Galeri
Yüksekova’da terör operasyonu
Yüksekova’da terör operasyonu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM