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  3. 14 Mayıs 2017 21:15

Kartal'da polis hırsız kovalamacası

Kartal'daki olayla ilgili emniyet yetkilileri, olayda polisin sadece havaya ateş açtığını, aracın binaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin hafif yaralandığını ve araçtaki 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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