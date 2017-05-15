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  3. 15 Mayıs 2017 00:15

Kartal'da polis hırsız kovalamacası

KARTAL'da, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 3 kişinin bulunduğu araç yoldan geçen başka araca çarparak durdu. Kazada, 1'i polis 6 kişi yaralanırken 3 kişi gözaltına alındı. Olay yerine Özel harekat polisleri de sevk edildi.

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Kazada kızı zarar görmesin diye kendini siper etmiş
Kazada kızı zarar görmesin diye kendini siper etmiş
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Yan yatan gemi için çalışmalar sürüyor
Yan yatan gemi için çalışmalar sürüyor
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Trafik kazası meydan kavgasına döndü
Trafik kazası meydan kavgasına döndü
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TEM Otoyolu'nun Abant Kavşağı bölgesinde trafik yoğunluğu
TEM Otoyolu'nun Abant Kavşağı bölgesinde trafik yoğunluğu
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Adıyamanda 2 kardeşin cesedi bulundu
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Eskişehirde feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı
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