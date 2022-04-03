Anasayfa Video Galeriler Gündem Kartal'da Ramazan ayının ilk gününde camiler dezenfekte edildi Kartal'da Ramazan ayının ilk gününde camiler dezenfekte edildi 03 Nisan 2022 Pazar Saat: 23:10 Kartal’da on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk gününde ilçedeki tüm camilerde dezenfekte çalışmaları yürütülüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6249ff2dc63eaf3e497755f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR O şehrimiz savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Türk Yıldızları gökyüzünde yürekleri ağızlara getirdi Biden törende ayakta uyudu İstanbul'da korkutan patlama Ukrayna'dan Türkiye'ye sürüklenen mayın böyle patladı Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü 100 kiloluk dev oltaya takıldı! Saatlerce boğuştular Balıkesir'de korkutan orman yangını Bakü'de eğlence mekanında patlama: Ölü ve yaralılar var