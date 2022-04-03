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  4. Kartal'da Ramazan ayının ilk gününde camiler dezenfekte edildi

Kartal'da Ramazan ayının ilk gününde camiler dezenfekte edildi

Kartal’da on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk gününde ilçedeki tüm camilerde dezenfekte çalışmaları yürütülüyor.

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