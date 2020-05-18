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  3. 18 Mayıs 2020 12:40

Kartal’da sokağa çıkma yasağı, 19 Mayıs coşkusuna engel olmadı

Kartal Belediyesi COVİD-19 salgınından dolayı devam eden 4 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu sokaklara taşıdı.

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