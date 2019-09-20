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  3. 20 Eylül 2019 13:35

Kartal’daki binanın çökme anı

Kartal’da, geçtiğimiz Şubat ayında Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin yargılanan tek tutuklu sanık olan inşaatın teknik sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu tahliye edildi.

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