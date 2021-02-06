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  3. 06 Şubat 2021 15:50

Kas spazmı geçiren Aleyna Tilki yürümekte bile zorluk çekti!

“İşte Bu Benim Masalım” dizisinde başrol oynayan Aleyna Tilki, doktora giderken muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Mehmetçiğin, eksi 30 derecedeki mücadelesi
Mehmetçiğin, eksi 30 derecedeki mücadelesi
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Uludağ'daki ölüm - kalım mücadelesi kamerada!
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İstanbul'un tam ortasında şoke eden görüntü: Vatandaş çöpten besleniyor!
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Firari bakın nerede bulundu!
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Sosyal medyayı ayağa kaldıran şiddet! Kurtarın bu çocuğu bu kadının elinden
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