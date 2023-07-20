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Kaş ve Fethiye açıklarında balina sürüsü görüntülendi

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Deniz Memelileri Araştırma Derneği'nin (DMAD) Akdeniz'de yürüttüğü araştırma seferinde, boyu 20 metreyi, ağırlıkları 57 tonu bulabilen ispermeçet balinaları görüntülendi.

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