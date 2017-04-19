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YILDIRIM: ERDOĞAN'IN PARTİMİZE GELMESİNİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ
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  3. 19 Nisan 2017 11:20

Kaş yapayım derken...

Yaya trafik ışığını düzeltmek isterken direği devirdi.

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Usta oyuncu hayatını kaybetti!
Usta oyuncu hayatını kaybetti!
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Sahil yolunda paramotor sürprizi
Sahil yolunda paramotor sürprizi
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YGSden kaçış yok, LYSsiz alternatif çok
YGSden kaçış yok, LYSsiz alternatif çok
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Erkan Tan'dan canlı yayında Hürriyet gazetesine Erdoğan karikatürü tepkisi
Erkan Tan'dan Erdoğan karikatürüne sert tepki
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Tek başına uçağa binemiyordu 36 saat yolu otobüsle geldi
Tek başına uçağa binemiyordu 36 saat yolu otobüsle geldi
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Usta oyuncu hayatını kaybetti!
Usta oyuncu hayatını kaybetti!