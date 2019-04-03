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  3. 03 Nisan 2019 12:25

Kasap önünde kemik bekleyen köpeğe, parke taşıyla saldırdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kadın, kasap dükkanı önünde beslenen köpeğe parke taşı fırlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Yayla Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kasap dükkanı önünde beslenen sokak köpeğine sinirlenen bir kadın, eline aldığı parke taşıyla dükkanın önüne geldi. Yaklaşık 20 metre uzağındaki köpeğe...

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