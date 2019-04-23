Kasasındaki demir parçasıyla tehlike saçan tır kamerada
23 Nisan 2019 10:05
Kasasındaki demir parçasıyla tehlike saçan tır kamerada
Tuzla’da güvenlik önlemi olmadan kasasında demir taşıyan tır yolda tehlike saçtı. Kasadaki demir parçasının yola düşmemesi olası bir faciayı önledi. O tehlike anları başka bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi. Tuzla’da seyir halindeki bir tır, kasasına güvenlik önlemi olmadan koyulan demir parçası ile ilerledi. Tırın kasasından sarkan demir parçası adeta faciaya davetiye çıkardı....