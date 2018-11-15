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  3. 15 Kasım 2018 14:55

Kaşıkçı cinayeti soruşturmayla ilgili önemli açıklamalar

Suudi Savcılığı Sözcüsü, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 11 zanlıdan 5’i için idam cezası istedi. Sözcü, Cemal Kaşıkçı’nın ülkeye dönme konusunda ikna edilemediğinin, kendisine öldürücü dozda ilaç verildiğinin, cesedinin de parçalara ayrılıp İstanbul’daki Başkonsolosluk binasından çıkarıldığının belirlendiğini kaydetti. Suudi Arabistan Başsavcılığı Sözcüsü, Cemal Kaşıkçı’nın katliyle...

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