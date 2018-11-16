Kaşıkçı için İstanbul ve Ankara’da gıyabi cenaze namazı
16 Kasım 2018 15:05
Kaşıkçı için İstanbul ve Ankara’da gıyabi cenaze namazı
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için İstanbul’da Fatih Camii’nde ve Ankara’da Kocatepe Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim Salı günü öldürülen, Washington Post yazarı da olan gazeteci Cemal Kaşıkçı için Fatih Camii’nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazı sonrası kılınan gıyabi...