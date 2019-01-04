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  3. 04 Ocak 2019 11:20

Kasım ayında 66 bin 578 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı kasım ayı sonu itibarıyla 22 milyon 850 bin 238 oldu. Sadece kasım ayında 66 bin 578 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Kasım ayı ‘Motorlu Kara Taşıtları’ verisini açıkladı. Buna göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 22 milyon 850 bin 238 oldu. Bu dönemde trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 850 bin...

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