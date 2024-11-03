Anasayfa Video Galeriler Gündem Kasım geldi, kış bir türlü gelmedi: Sahillere akın ettiler Kasım geldi, kış bir türlü gelmedi: Sahillere akın ettiler 03 Kasım 2024 Pazar Saat: 16:11 Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler soluğu sahillerde aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6727766ee9c46196bd0e3773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Sanchez afet bölgesinde saldırıya uğradı Muğla'da orman yangını Cadılar Bayramı partisinde 6 kişinin telefonu çalındı Çorum'da 6 katlı binada büyük patlama Mezarlık yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu Wanda Nara, ünlü rapçi L-Gante ile sobelendi; Icardi bu sefer affetmedi 46. İstanbul Maratonu'nda şampiyonlar belli oldu Sokak ortasında vahşet: Önce kurşun yağdırdı, mermisi bitince silahla kafasına vurdu Trenin üzerinde TikTok videosu çekerken hayatını kaybetti