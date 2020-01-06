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  3. 06 Ocak 2020 12:00

Kasım Süleymani'nin cenazesinden dikkat çeken görüntüler

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin drone saldırısıyla ölen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenaze töreni devam ediyor.

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