  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Haziran 2017 17:45

Kasımiye Medresesine Ramazanda ziyaretçi akını

Mardin’de 550 yıl boyunca alim yetiştiren ve yaklaşık 100 yıl ibadete kapalı tutulduktan sonra yapılan restorasyon çalışmalarının ardından 2012 yılında yeniden açılan Kasımiye Medresesi, Ramazan’da ziyaretçi akınına uğruyor.

Video Galeri
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!
Video Galeri
İki metrobüs çarpıştı
İki metrobüs çarpıştı
Video Galeri
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı!
Video Galeri
Berber dükkanını adeta müzeye çevirdi
Berber dükkanını adeta müzeye çevirdi
Video Galeri
HDP'li vekil ile Astsubay arasında FETÖ'cü- terörist tartışması
HDP'li vekil ile Astsubay arasında FETÖ'cü- terörist tartışması
Video Galeri
Hesna nine nihayet elektriğe kavuşuyor
Hesna nine nihayet elektriğe kavuşuyor