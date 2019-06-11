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  3. 11 Haziran 2019 17:33

Kasımpaşalı seçmen böyle isyan etti

23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili olarak mikrofon uzatılan Kasımpaşalı seçmenden AK Parti ve Binali Yıldırım'a sert tepki.

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