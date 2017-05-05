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ABDULLAH GÜL'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR
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  3. 05 Mayıs 2017 13:20

Kasiyeri bıçaklayıp kasayı boşalttı

Çalışanı bıçaklayıp kasayı soydu, o anlar görüntüye böyle yansıdı.

Video Galeri
Kadir Topbaş, tahliye olan damadıyla ilgili konuştu
Kadir Topbaş, tahliye olan damadıyla ilgili konuştu
Video Galeri
İnsanlığın Gerçek Dostları Ödüllendirildi
İnsanlığın Gerçek Dostları Ödüllendirildi
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Topbaş'tan damadının tahliyesiyle ilgili açıklama
Topbaş'tan damadının tahliyesiyle ilgili açıklama
Video Galeri
Avrupanın kalbi Türk doktora emanet
Avrupanın kalbi Türk doktora emanet
Video Galeri
Geleceğin sağlıkçıları önlüklerini giydi
Geleceğin sağlıkçıları önlüklerini giydi
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Gelecek Anneden Başlar!
Gelecek Anneden Başlar!