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  3. 24 Nisan 2017 15:15

Kaşla göz arasında 3 bin liralık telefonu çaldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir cep telefonu mağazasına giren 55-60 yaşlarındaki hırsız, değeri 3 bin lira olan bir cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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