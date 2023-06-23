Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaş’ta orman yangını Kaş’ta orman yangını 23 Haziran 2023 Cuma Saat: 15:35 Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6495918b4d3986329f5b28d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bankacılarla görüşen TCMB Başkanı Erkan'dan ilk açıklama Aziz Yıldırım adaylığnı resmen açıkladı Marmaris yine alevlere teslim! Tatilciler akın etti; o ilimizde trafik durdu Bu seks sahnesi ortalığı karıştıracak! Bayramda uzun yola çıkacaklar dikkat! Çocuk parkında silahlı saldırı! Yaralılar var Kurban keseceklere ''salgın hastalık'' uyarısı Bulgar Levası 14 liraya yükseldi ama... Edirne'ye gelenler hayal kırıklığına uğradı