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Kaş’ta orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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