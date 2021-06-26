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Kaş'ta üç noktada orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde üç noktada orman yangını çıktı. Çetili mevkiindeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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