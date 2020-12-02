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VAKA SAYISINDA BİR KEZ DAHA REKOR KIRILDI! SON 24 SAATİN KORONA TABLOSU
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  3. 02 Aralık 2020 18:10

Kastamonu Belediye Başkanından korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

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Koronavirüs kapalı alanda nasıl yayılıyor? İşte o görüntüler
Koronavirüs kapalı alanda nasıl yayılıyor? İşte o görüntüler
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Van'da ilginç görüntüler! Çığlık çığlığa kendini yerlere attı
Van'da ilginç görüntüler! Çığlık çığlığa kendini yerlere attı
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Muhittin Böcek'i kurtaran doktor tedavi sürecini anlattı
Muhittin Böcek'i kurtaran doktor tedavi sürecini anlattı
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Gençlerin Güneş sistemi tartışması gülümsetti
Gençlerin Güneş sistemi tartışması gülümsetti
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Onlar koronavirüs dedektifleri: Çat kapı dolaşıp karantina kaçaklarını aradılar
Onlar koronavirüs dedektifleri: Çat kapı dolaşıp karantina kaçaklarını aradılar
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3 yaşındaki çocuğun öldüğü feci kaza kamerada
3 yaşındaki çocuğun öldüğü feci kaza kamerada
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