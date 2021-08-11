Anasayfa Video Galeriler Gündem Kastamonu sular altında Kastamonu sular altında 11 Ağustos 2021 Çarşamba Saat: 19:20 Kastamonu'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış 8 ilçede sel felaketine sebep oldu. Bozkurt Belediye Başkanı, ''4 - 5 can kaybımız olduğu kesin." dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6113f8c7ee821c3af7259a77" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burdur'da yangın kabusu: Yanan evler var Yandaş medya fena yakalandı: Ahaber 2020 yılının haberini yeniymiş gibi servis etti Şarkıcı Irmak Arıcı önce tükürdü sonra küfür etti Bardağı taşıran damla: Alanya'da Afganistan bayrağını göndere çektiler! Sinop'ta sel sularının evi yuttuğu an kamerada İstanbul için kabus senaryosu: ''Megakent 3 adaya bölünecek'' Metroda sokak müzisyeni gerginliği Önce Bartın şimdi de Sinop! Sel otomobilleri kağıt gibi sürükledi İstanbul'da dehşet! Sopayla acımasızca dövdü