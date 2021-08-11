  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kastamonu sular altında

Kastamonu sular altında

Kastamonu'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış 8 ilçede sel felaketine sebep oldu. Bozkurt Belediye Başkanı, ''4 - 5 can kaybımız olduğu kesin." dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Burdur'da yangın kabusu: Yanan evler var
Yandaş medya fena yakalandı: Ahaber 2020 yılının haberini yeniymiş gibi servis etti
Şarkıcı Irmak Arıcı önce tükürdü sonra küfür etti
Bardağı taşıran damla: Alanya'da Afganistan bayrağını göndere çektiler!
Sinop'ta sel sularının evi yuttuğu an kamerada
İstanbul için kabus senaryosu: ''Megakent 3 adaya bölünecek''
Metroda sokak müzisyeni gerginliği
Önce Bartın şimdi de Sinop! Sel otomobilleri kağıt gibi sürükledi
İstanbul'da dehşet! Sopayla acımasızca dövdü