Kastamonu sular altında

Kastamonu'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış 8 ilçede sel felaketine sebep oldu. Bozkurt Belediye Başkanı, ''4 - 5 can kaybımız olduğu kesin." dedi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6113f8c7ee821c3af7259a77" allowfullscreen></iframe>