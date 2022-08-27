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  4. Kastamonu'da bir köy küle döndü! Kahreden görüntüler...

Kastamonu'da bir köy küle döndü! Kahreden görüntüler...

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bağlı Gökceöz Köyü'nde çıkan yangında 10 ev küle döndü.

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