Anasayfa Video Galeriler Gündem Kastamonu'da bir köy küle döndü! Kahreden görüntüler... Kastamonu'da bir köy küle döndü! Kahreden görüntüler... 27 Ağustos 2022 Cumartesi Saat: 18:05 Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bağlı Gökceöz Köyü'nde çıkan yangında 10 ev küle döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630a32adc5d62b1b56598da3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da inşaata yıldırım düştü: 1 yaralı Tatilcilerin sıcakla sınavı: Bu ilimizde deniz, havadan sıcak Türkiye bu vahşeti konuşuyor: Biri tuttu, biri bıçakladı Petrol boru hattı patladı; 2 ev yıkıldı Ankara'da kan donduran kaza: 4 ölü, 1 yaralı İstanbul Havalimanı'na metro geliyor! Tarih belli oldu Mali Müşavir de bunu yaparsa... Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Şofeer şofer'' sözleriyle tanınan Makbule Tokmak hayatını kaybetti Aracında havaya ateş açan İranlı maganda için karar verildi