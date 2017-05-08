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  3. 08 Mayıs 2017 14:47

Kastamonuda D-100 karayoluna inek düştü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yol kenarında otlayan ineklerden biri 4 metrelik duvardan D-100 karayoluna düştü. Yola düşen inek olay yerinde kesilerek telef olması önlendi.

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