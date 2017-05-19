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  3. 19 Mayıs 2017 12:15

Kastamonuda feci kaza! Otomobil takla attı: 3 ölü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

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Yüzlerce öğrencinin ay-yıldızlı İstiklal Marşı coşkusu
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Kartal'daki feci kaza kamerada
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Sözcü gazetesine operasyon!
Sözcü gazetesine operasyon!