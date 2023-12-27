Anasayfa Video Galeriler Gündem Kastamonu'da hayran bırakan kar manzarası! Havadan görüntülendi Kastamonu'da hayran bırakan kar manzarası! Havadan görüntülendi 27 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 13:46 Güncelleme: 27 Aralık 2023 Çarşamba 13:46 Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658c0069884a6407450420d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adana Valiliği yakınında bomba alarmı Aldatılan kadın eşini sevgilisiyle minibüste bastı, kıyamet koptu! CHP'de bir belediye başkanı adaylıktan vazgeçti Siirt'in ''sarı altını'' bıttımın fiyatı dudak uçuklattı Pazarda şimdi de Çin kestanesi alarmı İstanbul'da ambulansla uyuşturucu sevkiyatına suç üstü İstanbul'da güpe gündüz kanlı pusu! İstanbul'da tekstil atölyesinde yangın PKK'nın sözde komutanı etkisiz hale getirildi