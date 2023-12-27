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  4. Kastamonu'da hayran bırakan kar manzarası! Havadan görüntülendi

Kastamonu'da hayran bırakan kar manzarası! Havadan görüntülendi

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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

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