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  3. 24 Nisan 2017 23:20

Kastamonuda iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı!

Kastamonu’da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 7 kişi yaralandı.

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