Kastamonu’da orman yangının enkazı havadan görüntülendi
25 Ağustos 2018 19:50
Kastamonu’da orman yangının enkazı havadan görüntülendi
Kastamonu’nun Araç ilçesinde çıkan ve yaklaşık 25 hektarlık bir orman arazisinin zarar gördüğü yangının enkazı havadan görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesinde bağlı Tavşanlı ve Çavuş köylerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle dün akşamüzeri ormanlık alanda yangın başladı. Yangın, kısa sürede büyüdü. Köylülerin ihbarı sonrasında olay yerine gelen Kastamonu Orman Bölge...