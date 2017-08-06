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  3. 06 Ağustos 2017 14:15

Kastamonuda otomobil çaya uçtu: 3 ölü, 3 yaralı

Kastamonu’da meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkarak çaya uçan otomobilin içindeki 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

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Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
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