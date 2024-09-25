Anasayfa Video Galeriler Gündem Kastamonu'da polis ekiplerine silahlı tehdit Kastamonu'da polis ekiplerine silahlı tehdit 25 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 22:41 Güncelleme: 25 Eylül 2024 Çarşamba 22:41 Kastamonu'nun Cide ilçesinde 2 şahıs, polis ekiplerine silah çekip tehdit ettiler. O anlar vatandaşlar tarafından kameraya alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66f4677934badbf60d0a6443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tokat'ta yolda yürüyen kadına bıçaklı saldırı İzmir'de manevra yapmak isterken aracı ile birlikte denize düştü Şii gruplardan İsrail'e dron saldırısı: 2 yaralı Tekirdağ'da eğlence mekanında ''hesap'' kavgası Bayraktar Kızılelma gökyüzüyle buluştu Polat çifti, fenomen Kübra Aykut'un cenazesinde ortaya çıktı Bitlis'te 4.5 büyüklüğünde deprem: Çevre iller de sallandı Cumhur İttifakı ortağı Destici ''idam'' istedi 22 suç kaydı olan trafik magandası bir astsubayı şehit etti