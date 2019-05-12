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  3. 12 Mayıs 2019 12:40

Kastamonu’da simsiyah akan çay köylüleri tedirgin etti

Kastamonu’nun Küre ilçesinden İnebolu ilçesine uzanan Zarbana Çayı’nın yüzeyi simsiyah oldu. Küre’den maden atıklarının çaya salındığını iddia eden köylüler ise duruma tepki göstererek yetkililerden yardım istedi. Küre–İnebolu arasında bulunan ve Özlüce köyünden denize karışan Zarbana Çayı’nda sel suları ile birlikte dere yüzeyinde oluşan kirli görüntü görenleri şaşırttı. Sel suları...

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