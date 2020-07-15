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  3. 15 Temmuz 2020 15:35

Kastamonu'da spor salonu inşaatında çökme: 1 ölü

Kastamonu'da spor salonu inşaatının çelik çatısında çökme meydana geldi. Çökme sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.

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