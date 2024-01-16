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Kastamonu'da yük gemisi yan yattı

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Trabzon Limanından Ukrayna’ya gitmek üzere yola çıkan yük gemisi, Kastamonu açıklarına yan yattı. Batma tehlikesi bulunan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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