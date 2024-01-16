Anasayfa Video Galeriler Gündem Kastamonu'da yük gemisi yan yattı Kastamonu'da yük gemisi yan yattı 16 Ocak 2024 Salı Saat: 17:00 Güncelleme: 16 Ocak 2024 Salı 17:00 Trabzon Limanından Ukrayna’ya gitmek üzere yola çıkan yük gemisi, Kastamonu açıklarına yan yattı. Batma tehlikesi bulunan geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a68c0e1b1d157e7e0bca13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ev karşılığında çocuk yapmak için Türkiye'ye geldi; hayatı kabusa döndü AK Parti ve Yeniden Refah Partisi anlaşamadı; görüşmeler kesildi! Yağışlar İzmir'i fena vurdu, okullar tatil edildi Türkiye'nin en soğuk noktasından inanılmaz görüntüler: Kurtlar mahalleye indi Atatürk'e hakaret davasında adliyede ''yaşasın şeriat'' sloganları yükseldi Somali liderinin oğluna ''iyi hal indirimli'' ceza Bahçeli, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı topa tuttu: ''Sen ve senin gibiler...'' Bu sefer vatandaş test etti: İşte Togg'un kış performansı Tarihi geri sayım başladı: Türk astronot uzaya çıkıyor