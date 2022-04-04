Anasayfa Video Galeriler Gündem Kastamonu'nda Hollywood yapımlarını aratmayan operasyon kamerada Kastamonu'nda Hollywood yapımlarını aratmayan operasyon kamerada 04 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 10:50 Kastamonu'nda dere üzerindeki köprü sular altında kalınca kalp hastası vatandaşın imdadına AFAD ekibi yetişti. Köprü su altında kalınca hasta halatlı düzenekle dereden geçirildi... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624aa3470b7a254a9b0df8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna'dan korkunç görüntü: Bir anne kızının cansız bedenini orada bırakmadı Güldür Güldür'de Fahrettin Koca skeci kırdı geçirdi! Bakan Koca'dan tek cümlelik yanıt İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın 7 saat süren kurtarma operasyonu nefes kesti İstanbul'da korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da vahşet! Esenyurt'ta sokak ortasında güpe gündüz bir kadın katledildi Kartal'da Ramazan ayının ilk gününde camiler dezenfekte edildi O şehrimiz savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var Türk Yıldızları gökyüzünde yürekleri ağızlara getirdi