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Kastamonu'nda Hollywood yapımlarını aratmayan operasyon kamerada

Kastamonu'nda dere üzerindeki köprü sular altında kalınca kalp hastası vatandaşın imdadına AFAD ekibi yetişti. Köprü su altında kalınca hasta halatlı düzenekle dereden geçirildi...

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