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  4. Kastamonu'nda yangın 10 evi küle çevirdi

Kastamonu'nda yangın 10 evi küle çevirdi

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Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 10 ev yandı.

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