Anasayfa Video Galeriler Gündem Kastamonu'nda yangın 10 evi küle çevirdi Kastamonu'nda yangın 10 evi küle çevirdi 17 Eylül 2023 Pazar Saat: 17:35 Güncelleme: 17 Eylül 2023 Pazar 17:35 Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 10 ev yandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65070eae5543d1727d227543" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 17 DEAŞ'lı terörist silahlarıyla birlikte yakalandı AK Parti'nin 2024 seçimleri için İstanbul şarkısı belli oldu Mustafa Sarıgül'den Sputnik'teki greve destek ziyareti İstanbul'daki ''çocuk doktoru skandalı''nda kan donduran ifade Kan donduran kaza: Hız ibresi 240 km'de takılı kaldı Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 5 ölü, 21 yaralı Brezilya’da uçak kazası: 14 ölü Alanya'da orman yangını Terörden temizlenen gizli cennetler turizme açılıyor