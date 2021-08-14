Anasayfa Video Galeriler Gündem Kastamonu'ndaki sel felaketinden yeni görüntü: Ezine Çayı böyle taştı Kastamonu'ndaki sel felaketinden yeni görüntü: Ezine Çayı böyle taştı 14 Ağustos 2021 Cumartesi Saat: 10:30 Kastamonu Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın kenarındaki binalardan birinin balkonundan çekilen görüntüde su seviyesi yükselen çayda sürüklenen ağaç ve kütüklerin, ilçe merkezindeki köprüyü tıkadığı görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6117710dcef233713a3d7d33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kastamonu'nu ezip geçen selin geliş anı böyle görüntülendi Bozkurt'taki selden mucize eseri kurtulan Yılmaz Ersevenli, korku dolu anları anlattı Rize’de şelale taştı Türkiye'ye giren göçmenleri taşıyan Metro Turizm şoförü gözaltında Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında mültecilere protesto Fatoş Yelliler hakkında bomba iddia: Bir sevgilisi daha var Altındağ'daki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan'ın babası konuştu Prof. Dr. İsmail Cinel: Aşılılara pozitif ayrımcılık gelmeli Kastamonu'daki selde evler neden yıkıldı? Uzman isim anlattı