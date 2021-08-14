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Kastamonu'ndaki sel felaketinden yeni görüntü: Ezine Çayı böyle taştı

Kastamonu Bozkurt'ta Ezine Çayı'nın kenarındaki binalardan birinin balkonundan çekilen görüntüde su seviyesi yükselen çayda sürüklenen ağaç ve kütüklerin, ilçe merkezindeki köprüyü tıkadığı görüldü.

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