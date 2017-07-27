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  3. 27 Temmuz 2017 00:15

Katar Şeyhinin Marmaristeki 5 yıldızlı oteli tahliye ediliyor

Katar Kraliyet Ailesi üyesi (Emir) Şeyh Nasser Ahmed Ali A. Al Thani’nin Muğla’nın Marmaris ilçesindeki 5 yıldızlı oteli tahliye ediliyor.

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