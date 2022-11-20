Anasayfa Video Galeriler Gündem Katar'da -bira istiyoruz- sloganları - Spor - ODATV Katar'da -bira istiyoruz- sloganları - Spor - ODATV 20 Kasım 2022 Pazar Saat: 22:00 2022 Dünya Kupası açılış maçı ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanan müsabaka ile başlarken, ilk maça taraftarların "bira istiyoruz" tezahüratları damgasını vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637a7942f807a521a6631a13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakanlık merak edilen görüntüleri yayınladı: Hainler işte böyle vuruldu! Pençe Kılıç harekatından yeni görüntüler Abdurrahim Albayrak'ı yıkan haber! Torunu feci şekilde hayatını kaybetti Yabancı uyruklu hadsizler Türk milletinin acısıyla böyle alay etti! Motosikletten atılan cisim yolda yürüyen kadını hastanelik etti Tarihi camiden Mimar Sinan'ın ''akustik deha''sı çıktı Özel hastanede şoke eden görüntüler Hainler için hesap zamanı! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör yuvaları bombalandı İstanbul'da sokak ortasında şınav çektirdi