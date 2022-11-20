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Katar'da -bira istiyoruz- sloganları - Spor - ODATV

2022 Dünya Kupası açılış maçı ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanan müsabaka ile başlarken, ilk maça taraftarların "bira istiyoruz" tezahüratları damgasını vurdu.

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