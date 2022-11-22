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  4. Katarlı taraftara bu ''insanlık'' fazla geldi! Şaşkınlığı olay oldu

Katarlı taraftara bu ''insanlık'' fazla geldi! Şaşkınlığı olay oldu

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Dünya Kupası'nın açılış maçını izleyen Japon taraftarlar maçın son düdüğüyle stadyumda çöp toplamaya başlaması Katarlı bir taraftarı şaşırttı.

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