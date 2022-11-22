Anasayfa Video Galeriler Gündem Katarlı taraftara bu ''insanlık'' fazla geldi! Şaşkınlığı olay oldu Katarlı taraftara bu ''insanlık'' fazla geldi! Şaşkınlığı olay oldu 22 Kasım 2022 Salı Saat: 11:16 Güncelleme: 22 Kasım 2022 Salı 11:16 Dünya Kupası'nın açılış maçını izleyen Japon taraftarlar maçın son düdüğüyle stadyumda çöp toplamaya başlaması Katarlı bir taraftarı şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637c85478f43a6215322ffa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümmügül usta elinin hamuruyla erkek işine karışma diyenleri utandırdı! Bedava hamsiye hücum! Görenler inanamadı Çin'de fabrika yangını: 36 ölü, 2 yaralı Türkiye'nin en büyük barajı Yusufeli için büyük gün geldi Cem Yılmaz'dan olay olan paylaşım: ''5 gün çalışıyoruz, 2 gün...'' Kaza sonrası Sergen Deveci'den ilk görüntü İstanbul'un Teksası'nda sıradan bir gün: Ortalık savaş alanına döndü! İstanbul'un Teksas'ı ''Esencılıs' sular altında! ''Hata varsa namussuzum'' dedi ama...