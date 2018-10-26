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  3. 26 Ekim 2018 12:21

Katil böcek o ili karıştırdı

Sivas'ta hayvanların içine grip öldürdükten sonra dışarı çıkan "böcek paraziti" paniğe yol açtı.

Bilgin Pro
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