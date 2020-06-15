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  3. 15 Haziran 2020 15:55

Katil keneden 7'nci ölüm!

Sağlık Bakanlığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilim Kurulu konu ile ilgili önemli uyarılar yaparken vakalar yayılıyor. Dün 6. kişinin hayatını kaybettiği Sivas'ta bugün de kene nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

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