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  4. Katil köpek balığı kadını parçaladı! Dehşet anları kamerada

Katil köpek balığı kadını parçaladı! Dehşet anları kamerada

Mısır'da denize giren 68 yaşındaki bir turist, köpek balığının saldırısına uğradı. Talihsiz kadının can çekiştiği anlar kameraya yansıdı.

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