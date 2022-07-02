Anasayfa Video Galeriler Gündem Katil köpek balığı kadını parçaladı! Dehşet anları kamerada Katil köpek balığı kadını parçaladı! Dehşet anları kamerada 02 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 16:50 Mısır'da denize giren 68 yaşındaki bir turist, köpek balığının saldırısına uğradı. Talihsiz kadının can çekiştiği anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c04d276d265d3a434af093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 6 ay boyunca Survivor adasında kalan Batuhan Karacakaya Türkiye'ye dönünce hayatının şokunu yaşadı İstanbul'da metrobüs yangını Adana'da rüyasında görüp çalışmalara başlayıp petrol buldu Asgari ücret açıklanırken mikrofon açık kaldı, Erdoğan'ın o sözü olay oldu Çölden ''herhalde dünyanın sonu geliyor'' dedirten görüntü Canlı yayına damgasını vuran ekonomi tartışması: ''Sen nerede yaşıyorsun ya ?'' Kaçak Afganlar firarda! Telleri kesip kaçtılar, vatandaş silahlanıp peşlerine düştü Yolu kesip silahını çekip vurdu! Genç kadın kanlar içerisinde kaldı ''Ankara Büyükşehir Belediyesi bu mazgalları yapmasaydı felaket olurdu''