Anasayfa Video Galeriler Gündem Katil zanlısı cezaevinde ölü bulundu Katil zanlısı cezaevinde ölü bulundu 22 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 14:11 Samsun'un Bafra ilçesinde Songül D.'yi boğarak öldürdüğünü itiraf eden Nami I. (57), cezaevindeki koğuşunda ölü bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619b7acb347274733c764c97" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yüzde 95'i tamam! İki il arası mesafe 12 saatten 2 saate düşüyor Bakan Soylu, konuşmasına gülen CHP'li Özkoç'a patladı İstanbul'da kuraklık kabusu geri döndü Aracıyla kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var! Erzurum'da korkutan deprem Nagehan Alçı canlı yayında maaşına zam istedi Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti Hindistan’da sel felaketi: Araçların üzerinde kurtarılmayı beklediler Marmaray'da teknik arıza! Seferler durdu