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Katil zanlısı cezaevinde ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde Songül D.'yi boğarak öldürdüğünü itiraf eden Nami I. (57), cezaevindeki koğuşunda ölü bulundu.

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