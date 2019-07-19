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  3. 19 Temmuz 2019 10:32

Katil zanlısından şok sözler: ''Zavallı çocuk, üzgünüm ona''

Mersin'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı. Gazetecilerin sorusuna "Pişmanım" diyen bir zanlı, 'Ağladın mı?' sorusuna da "Ağladım, zavallı çocuk üzgünüm ona" dedi. .

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