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  3. 27 Mayıs 2017 09:45

Katliam gibi kaza: 8 ölü, 32 yaralı

Ankara-Çankırı çandır yol ayrımında meydana gelen otobüs kazasında 8 yolcu hayatını kaybetti, 11'i ağır 32 kişi yaralandı.

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Siirt'te çatışma: 1 şehit
Siirt'te çatışma: 1 şehit
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Ankara'da feci kaza
Ankara'da feci kaza
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Çocuk istismarında flaş gelişme
Çocuk istismarında flaş gelişme
Video Galeri
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Video Galeri
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Siirt'te çatışma: 1 şehit
Video Galeri
İstanbul'da faciadan dönüldü
İstanbul'da faciadan dönüldü