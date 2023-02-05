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  4. Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü devrildi, kazada 8 kişi hayatını kaybetti 35 kişi yaralandı.

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