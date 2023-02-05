Anasayfa Video Galeriler Gündem Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var 05 Şubat 2023 Pazar Saat: 12:15 Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü devrildi, kazada 8 kişi hayatını kaybetti 35 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63df73b691aa391064768633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düğüne damga vuran 'Erik Dalı'' performansı: Mansur Yavaş oynadı, Akşener alkışladı TOGG'un ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması başlıyor İstanbul'da yürüyen merdivende korkunç olay! Parmakları koptu Küçükçekmece’de asker eğlencesinde otomobilleriyle yolu trafiğe kapattılar İstanbul'da asker eğlencesinde yine silahlar konuştu Unesco Dünya Miras listesindeki tarihi projesinde büyük keşif Ankara’da karla kaplı sokakta kayak keyfi kamerada Kılıçdaroğlu'ndan heyecanlandıran bir seçim vaadi daha: 100 bin atama yapacağız! Gözü dönen seyyar satıcı 4 zabıtayı tüfekle vurdu