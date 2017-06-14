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  3. 14 Haziran 2017 11:15

Kato'da akşam ezanı okuyan Mehmetçik

ŞIRNAK Beytüşşebap ilçesi İncebel dağları - Kato bölgesinde 56 gündür devam eden 'Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın' Operasyonu'nu devam ediyor.

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